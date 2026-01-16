Михаил Федоров взял в работу улучшение призыва - Свериденко сделала заявление

Михаил Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Министр обороны Михаил Федоров начал работу над улучшением ситуации вокруг военного призыва. В частности, это касается работы Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и повышением мотивации бойцов.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время пленарного заседания Верховной Рады в пятницу, 16 января.

Премьер-министр заявила, что ситуация вокруг ТЦК находится в поле зрения министра обороны. В то же время Свириденко подчеркнула, что найти быстрое и простое решение в условиях полномасштабного вторжения сложно.

"Перед Михаилом Федоровым, как министром обороны, стоит задача повысить мотивацию военных через введение контрактной службы и других инструментов. Он взял это в работу. И мы понимаем, какой негативный эффект (ситуация с ТЦК — ред.) это имеет на призыв, но это не такая простая задача в условиях полномасштабного вторжения", — заявила Свириденко.

