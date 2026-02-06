Висновок ВЛК - коли у навчальному центрі можуть проігнорувати висновок комісії

Громадянин на військово-лікарській комісії. Фото: ООТЦК

Якщо висновок військово-лікарської комісії не відповідає реальному стану мобілізованого громадянина, у навчальному центрі ЗСУ від нього можуть і відмовитися. Юристи пояснили, що ТЦК має зробити такими особами після кількох відмов у НЦ.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Олександр Прокопець.

Як у навчальних центрах реагують на "придатних" після ВЛК

До юристів звернулася громадянка, брат якої пройшов військово-лікарську комісію і, попри наявність серйозних захворювань, був визнаний придатним.

Жінка поцікавилася, чи що буде із її братом далі, зокрема, чи приймуть його із таким рішенням ВЛК у навчальний центр.

"В навчальних центрах сидять реальні військові, яким потрібен воїн, а не людина з букетом хвороб", — зазначив у коментарі адвокат Олександр Прокопець.

Тому, пояснив юрист, там на подібних "придатних" громадян зазвичай реагують адекватно і можуть не прийняти їх у представників ТЦК.

Куди ТЦК діває громадян, яких не приймають навчальні центри

Прокопець розповів, що зазвичай відбувається надалі.

"Після цього ТЦК повертає цю людину на збірний пункт, а далі, після декількох невдалих спроб здати людину в різні навчальні центри, відпускають з повісткою з'явитись через деякий час", — підкреслив адвокат.

Олександр Прокопець наголосив, що громадянину цей час потрібно використати максимально для отримання всіх необхідних медичних діагнозів та довідок, щоб довести свій реальний стан і, можливо, отримати відстрочку чи взагалі непридатність до військової служби.

