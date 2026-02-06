Заключение ВВК - когда в учебном центре могут проигнорировать заключение комиссии

Гражданин на военно-врачебной комиссии. Фото: ООТЦК

Если заключение военно-врачебной комиссии не соответствует реальному состоянию мобилизованного гражданина, в учебном центре ВСУ от него могут и отказаться. Юристы объяснили, что ТЦК должна сделать такими лицами после нескольких отказов в НЦ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Александр Прокопец.

Как в учебных центрах реагируют на "годных" после ВВК

К юристам обратилась гражданка, брат которой прошел военно-врачебную комиссию и, несмотря на наличие серьезных заболеваний, был признан годным.

Женщина поинтересовалась, что будет с ее братом дальше, в частности, примут ли его с таким решением ВВК в учебный центр.

"В учебных центрах сидят реальные военные, которым нужен воин, а не человек с букетом болезней", — отметил в комментарии адвокат Александр Прокопец.

Поэтому, пояснил юрист, там на подобных "годных" граждан обычно реагируют адекватно и могут не принять их у представителей ТЦК.

Куда ТЦК девает граждан, которых не принимают учебные центры

Прокопец рассказал, что обычно происходит в дальнейшем.

"После этого ТЦК возвращает этого человека на сборный пункт, а дальше, после нескольких неудачных попыток сдать человека в различные учебные центры, отпускают с повесткой явиться через некоторое время", — подчеркнул адвокат.

Александр Прокопец отметил, что гражданину это время нужно использовать максимально для получения всех необходимых медицинских диагнозов и справок, чтобы доказать свое реальное состояние и, возможно, получить отсрочку или вообще непригодность к военной службе.

Напомним, мы ранее писали о том, как именно происходит процесс обжалования заключения ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, какие есть два досудебных варианта обжалования решения военно-врачебной комиссии.