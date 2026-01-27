Розшук ТЦК - чи може емігрант з розшуком, повернутися на батьківщину і добровільно потрапити у ЗСУ

У центрі рекрутингу. Фото: varta1

Якщо український громадянин, перебуваючи за кордоном, хоче потрапити до лав Збройних сил України не через ТЦК, то він може це зробити ще до перетину кордону. Якщо ж затягнути процес вибору підрозділу і отримання відповідних документів, то цілком може статися так, що відразу після повернення на батьківщину його доставлять до найближчого ТЦК і мобілізують у випадкову військову частину.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Мобілізація після перетину кордону

До юристів звернувся громадянин, який перебуває за межами України.

Чоловік заявив, що хоче повернутися на батьківщину і стати до лав ЗСУ, але, оскільки він перебуває у розшуку ТЦК, то боїться, що потрапить не у конкретний підрозділ, а у випадкову військову частину.

Громадянин поцікавився, як йому уникнути такого розвитку подій.

На жаль, визнав у коментарі юрист Владислав Дерій, у такій ситуації громадянин дійсно ризикує бути затриманим та доставленим до найближчого ТЦК.

"Якщо Ви просто приїдете з розшуком, то існує ризик потрапити під загальну мобілізацію", — зазначив юрист.

Як потрапити в армію без ТЦК

Дерій пояснив, що для уникнення на шляху до війська сюрпризів від ТЦК варто скористатися механізмом прямого рекрутингу.

"По-перше, оберіть підрозділ ще перебуваючи в Європі, адже найкращий спосіб уникнути випадкового розподілу — їхати вже маючи конкретне місце служби", — наголосив юрист.

Для цього, зазначив Владислав Дерій, варто переглянути вакансії на Lobby X, Work.ua (ЗСУ), Robota.ua або єВідновлення.

"Більшість сучасних бригад (3-тя ОШБр, "Азов", "Хартія", "Маґура" тощо) проводять співбесіди через Zoom або месенджери", — підкреслив юрист.

Далі, зазначив Дерій, треба отримати рекомендаційний лист (відношення) від командира частини. У листі якраз і має бути вказано, що підрозділ хоче взяти саме цього громадянина на конкретну посаду.

"Якщо Ви перебуваєте в Польщі або сусідніх країнах, то можете розглянути варіант з приєднанням до українського легіону. Навчання проходить у Європі з іноземними інструкторами", — запропонував правник ще один варіант вирішення проблеми.

