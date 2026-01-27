Видео
Главная ТЦК Эмигрант с розыском — можно ли попасть в ВСУ без ТЦК

Эмигрант с розыском — можно ли попасть в ВСУ без ТЦК

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 00:30
Розыск ТЦК - может ли эмигрант с розыском, вернуться на родину и добровольно попасть в ВСУ
В центре рекрутинга. Фото: varta1

Если украинский гражданин, находясь за границей, хочет попасть в ряды Вооруженных сил Украины не через ТЦК, то он может это сделать еще до пересечения границы. Если же затянуть процесс выбора подразделения и получения соответствующих документов, то вполне может случиться так, что сразу после возвращения на родину его доставят в ближайший ТЦК и мобилизуют в случайную воинскую часть.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Мобилизация после пересечения границы

К юристам обратился гражданин, который находится за пределами Украины.

Мужчина заявил, что хочет вернуться на родину и стать в ряды ВСУ, но, поскольку он находится в розыске ТЦК, то боится, что попадет не в конкретное подразделение, а в случайную воинскую часть.

Гражданин поинтересовался, как ему избежать такого развития событий.

К сожалению, признал в комментарии юрист Владислав Дерий, в такой ситуации гражданин действительно рискует быть задержанным и доставленным в ближайший ТЦК.

"Если Вы просто приедете с розыском, то существует риск попасть под общую мобилизацию", — отметил юрист.

Как попасть в армию без ТЦК

Дерий объяснил, что во избежание на пути в армию сюрпризов от ТЦК стоит воспользоваться механизмом прямого рекрутинга.

"Во-первых, выберите подразделение еще находясь в Европе, ведь лучший способ избежать случайного распределения — ехать уже имея конкретное место службы", — отметил юрист.

Для этого, отметил Владислав Дерий, стоит посмотреть вакансии на Lobby X, Work.ua (ВСУ), Robota.ua или еВідновлення.

"Большинство современных бригад (3-я ОШБр, "Азов", "Хартія", "Маґура" и т.д.) проводят собеседования через Zoom или мессенджеры", — подчеркнул юрист.

Далее, отметил Дерий, надо получить рекомендательное письмо (отношение) от командира части. В письме как раз и должно быть указано, что подразделение хочет взять именно этого гражданина на конкретную должность.

"Если Вы находитесь в Польше или соседних странах, то можете рассмотреть вариант с присоединением к украинскому легиону. Обучение проходит в Европе с иностранными инструкторами", — предложил юрист еще один вариант решения проблемы.

Напомним, мы ранее писали о том, как мобилизоваться в ряды ВСУ через центр рекрутинга.

Добавим, мы сообщали о том, что юрист назвал важный нюанс в мобилизации без участия ТЦК.

ВСУ мобилизация ТЦК и СП эмиграция Рекрутинг
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
