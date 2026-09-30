ТЦК і поліція під час повітряних тривог: заява експрокурора

Блокпост. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Експрокурор столичної прокуратури Ярослав Захарченко прокоментував роботу ТЦК та СП під час повітряних тривог. Він висловився щодо блокпостів, перекриття вулиць і затримання людей у цей час, а також заявив про необхідність реформування територіальних центрів комплектування.

Про це розповів в ефірі Ранок.LIVE Захарченко.

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Що відбувалося на дорогах під час тривоги

Ведуча ефіру розповіла про ситуацію на одній із доріг. За її словами, близько 6:30 ранку на кожній із трьох смуг перебувало приблизно по 20–30 автомобілів.

Також вона зазначила, що на місці були поліцейські, які зупиняли окремих людей, оглядали їх через лобове скло та після цього пропускали далі.

Захарченко розкритикував дії ТЦК та поліції

Коментуючи ситуацію, Захарченко заявив, що вважає такі дії незаконними.

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"Це взагалі жах. Я б хотів звернутися до міністра оборони і міністра внутрішніх справ. Що ви витворяєте? Угомоніть своїх працівників. Що ТЦК з поліцією витворяють? Я вважаю, це незаконно", — сказав він.

Окремо експрокурор висловився щодо блокпостів та перекриття вулиць.

"Оці блокпости, перекриття вулиць.. Прикриваються якимись рішеннями незрозумілими, виписаними на колінцях радами", — заявив Захарченко.

Чи є заборона на оповіщення під час тривоги

На запитання ведучої, чи можуть проводити мобілізаційне оповіщення під час повітряної тривоги, Захарченко звернув увагу на необхідність дотримуватися сигналів оповіщення.

"Я б трошки звертав увагу на оповіщення, ми скільки відео бачили. Тут обстріл, а тут за шкірки затримують. Ну ви серйозно? А якщо повторний буде приліт? Так вас же також приб'є?" — зазначив він.

Водночас на уточнення щодо прямої заборони Захарченко відповів:

"Прямої заборони нема".

Захарченко говорить про реформу ТЦК

Під час ефіру експрокурор також порушив питання реформування територіальних центрів комплектування.

"Тому я б хотів звернутися до міністра оборони. А де реформа? Ну вже новий міністр оборони, який там по рахунку у нас, 40 днів він на посаді — нуль інформацій", — сказав Захарченко.

Він додав, що очікує змін у роботі системи.

"З січня чекаємо реформу, вже вересень закінчується. З такими темпами рік закінчиться", — заявив експрокурор.

Наприкінці Захарченко також висловив оцінку тому, як, на його думку, працює система зараз.

"Я вважаю, це ненормально взагалі. Те, що в нас відбувається в 21 столітті, а таке враження, що в середньовіччі", — сказав він.

Попередні випадки із ТЦК

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі суд покарав двох військових, які працювали у групах оповіщення. Чоловіків силоміць саджали до службового буса та везли до ТЦК, а під час затримань застосовували сльозогінний газ. Одного з потерпілих били вже в автомобілі, вимагаючи назвати особисті дані.

Також Новини.LIVE писали про те, що реформування територіальних центрів комплектування має усунути корупційні ризики та випадки зневажливого ставлення до громадян. Без цього неможливо відновити довіру суспільства до мобілізаційної системи та не допустити, щоб скандали навколо ТЦК шкодили авторитету українських військових.