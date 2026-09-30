ТЦК и полиция во время воздушных тревог: заявление бывшего прокурора

Блокпост. Иллюстративное фото: depositphotos.com

Бывший прокурор столичной прокуратуры Ярослав Захарченко прокомментировал работу ТЦК и СП во время воздушных тревог. Он высказался по поводу блокпостов, перекрытия улиц и задержания людей в это время, а также заявил о необходимости реформирования территориальных центров комплектования.

Об этом рассказал в эфире Ранок.LIVE Захарченко.

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Что происходило на дорогах во время тревоги

Ведущая эфира рассказала о ситуации на одной из дорог. По её словам, около 6:30 утра на каждой из трёх полос находилось примерно по 20-30 автомобилей.

Также она отметила, что на месте находились полицейские, которые останавливали отдельных людей, осматривали их через лобовое стекло и после этого пропускали дальше.

Захарченко раскритиковал действия ТЦК и полиции

Комментируя ситуацию, Захарченко заявил, что считает такие действия незаконными.

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"Это вообще ужас. Я бы хотел обратиться к министру обороны и министру внутренних дел. Что вы творите? Успокойте своих сотрудников. Что ТЦК с полицией творят? Я считаю, это незаконно", — сказал он.

Отдельно экс-прокурор высказался по поводу блокпостов и перекрытия улиц.

"Эти блокпосты, перекрытие улиц... Прикрываются какими-то непонятными решениями, выписанными на коленях советами", — заявил Захарченко.

Существует ли запрет на оповещение во время тревоги

На вопрос ведущей, можно ли проводить мобилизационное оповещение во время воздушной тревоги, Захарченко обратил внимание на необходимость соблюдать сигналы оповещения.

"Я бы немного обращал внимание на оповещения, мы сколько видео видели. Здесь обстрел, а тут за мелочи задерживают. Ну вы серьезно? А если будет повторный прилет? Так вас же тоже убьет?" — отметил он.

В то же время на уточнение относительно прямого запрета Захарченко ответил:

"Прямого запрета нет".

Захарченко говорит о реформе ТЦК

Во время эфира экс-прокурор также поднял вопрос о реформировании территориальных центров комплектования.

"Поэтому я бы хотел обратиться к министру обороны. А где реформа? Ну уже новый министр обороны, какой там по счету у нас, 40 дней он в должности — ноль информации", — сказал Захарченко.

Он добавил, что ожидает изменений в работе системы.

"С января ждем реформу, а уже сентябрь заканчивается. С такими темпами год и закончится", — заявил экс-прокурор.

В заключение Захарченко также высказал свою оценку того, как, по его мнению, работает система сейчас.

"Я считаю, это вообще ненормально. То, что у нас происходит в XXI веке, а создается впечатление, будто в средневековье", — сказал он.

Предыдущие случаи с ТЦК

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе суд наказал двух военных, работавших в группах оповещения. Мужчин силой сажали в служебный микроавтобус и везли в ТЦК, а во время задержаний применяли слезоточивый газ. Одного из пострадавших избивали уже в автомобиле, требуя назвать личные данные.

Также Новини.LIVE писали о том, что реформирование территориальных центров комплектования должно устранить коррупционные риски и случаи пренебрежительного отношения к гражданам. Без этого невозможно восстановить доверие общества к мобилизационной системе и не допустить, чтобы скандалы вокруг ТЦК наносили ущерб авторитету украинских военных.