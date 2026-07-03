Е-ВОД у "Дії": чи отримує ТЦК інформацію про генерування документу

Портал "Дія", застосунок "Резерв+". Фото: УНІАН, Новини.LIVE

З грудня 2025 року електронні військово-облікові документи є основними для громадян на військовому обліку. При цьому таким документом є не тільки "Резерв+", а і документ, згенерований в "Дії". Разом з тим, пояснили юристи, згенерований в "Дії" документ не є сигналом для ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військово-облікові документи

У кожного громадянина, який перебуває на військовому обліку, повинен мати спеціальний військово-обліковий документ. До змін у законодавстві, які відбулися під час дії воєнного стану, такі документи існували тільки у одному, паперовому варіанті.

Це були кілька різних документів. Призовники мали приписне посвідчення, а військовозобов’язані громадяни та резервісти могли мати або тимчасове посвідчення, або військові квитки.

Та в останні роки процес військового обліку реформували. Зокрема, були створені електронні військово-облікові документи, які з грудня 2025 року стали основними.

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"Резерв+" і "Дія": різниця в цих документах

Основним електронним військово-обліковим документом в Україні зараз є мобільний застосунок "Резерв+". Цей застосунок встановлюється на смартфон і виконує роль повноцінного законного документу.

Але не тільки "Резерв+" є таким документом. Електронним ВОД вважається також і згенерований документ на порталі "Дія".

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився наслідками генерування такого документу в "Дії". Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи це питання, пояснив: "Якщо Вам вдасться підтягнути е-ВОД через "Дію", то ТЦК про це знати не буде, а Ви отримаєте повну інформацію про Ваш поточний статус".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи достатньо електронного ВОД для працевлаштування військовозобов’язаного громадянина.

Для того, аби влаштуватися на роботу, військовозобов’язаний громадянин повинен мати актуальний військово-обліковий документ. Причому вистачає навіть електронного ВОД, вимагати у такій ситуації паперовий документ роботодавці не мають права.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи вважається е-ВОД у "Дії" законним документом.

В Україні в останні роки з’явився новий вид військово-облікових документів. Це електронні варіанти, в "Резерв+" та "Дії". Але ці документи не є ідентичними, вони суттєво відрізняються між собою.