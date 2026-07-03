E-ВУД в действии: получает ли ТЦК информацию о формировании документа

Портал "Дія", приложение "Резерв+". Фото: УНІАН, Новини.LIVE

С декабря 2025 года электронные военно-учетные документы являются основными для граждан, состоящих на воинском учете. При этом таким документом является не только "Резерв+", но и документ, сгенерированный в приложении "Дія". Вместе с тем, как пояснили юристы, сгенерированный в "Дії" документ не является сигналом для ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военно-учетные документы

Каждый гражданин, состоящий на воинском учете, должен иметь специальный воинско-учетный документ. До изменений в законодательстве, произошедших во время действия военного положения, такие документы существовали только в одном, бумажном, варианте.

Это были несколько различных документов. Призывники имели призывное удостоверение, а военнообязанные граждане и резервисты могли иметь либо временное удостоверение, либо военные билеты.

Однако в последние годы процесс воинского учета был реформирован. В частности, были созданы электронные воинско-учетные документы, которые с декабря 2025 года стали основными.

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"Резерв+" и "Дія": разница между этими документами

Основным электронным военно-учетным документом в Украине сейчас является мобильное приложение "Резерв+". Это приложение устанавливается на смартфон и выполняет роль полноценного законного документа.

Но не только "Резерв+" является таким документом. Электронным ВУД считается также и сгенерированный документ на портале "Дія".

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался последствиями генерации такого документа в "Дії". Адвокат Юрий Айвазян, комментируя этот вопрос, пояснил: "Если вам удастся получить электронный ВУД через "Дію", то ТЦК об этом не будет знать, а вы получите полную информацию о вашем текущем статусе".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, достаточно ли электронного ВУД для трудоустройства военнообязанного гражданина.

Для того чтобы устроиться на работу, военнообязанный гражданин должен иметь действующий военно-учетный документ. Причем достаточно даже электронного ВУД, требовать в такой ситуации бумажный документ работодатели не имеют права.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, считается ли электронный ВУД в приложении «Дії» законным документом.

В Украине в последние годы появился новый вид военно-учетных документов. Это электронные варианты в приложениях "Резерв+" и "Дія". Однако эти документы не являются идентичными, они существенно отличаются друг от друга.