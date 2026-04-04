Дві відстрочки одночасно ТЦК не оформить: треба обирати

Громадянин подає заяву на відстрочку. Фото: Вінницький ТЦК

Відстрочка від мобілізації надається військовозобов’язаному громадянину за однією конкретною підставою. Оформити дві відстрочки, маючи дві різні причини, неможливо. Тож громадянину перед подачею заяви доведеться обрати пункт закону, згідно із яким він буде оформлювати відстрочку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочки з двома різними причинами

В Україні продовжується процес загальної мобілізації. Він був оголошений 24 лютого 2022 року після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації. Законодавство визначає цілу низку підстав для отримання відстрочки.

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку від мобілізації. При цьому він має відразу дві підстави для цього: догляд за близьким родичем та інвалідність одного із батьків-пенсіонерів.

Читайте також:

Військовозобов’язаний має обрати один варіант

Чоловік поцікавився, чи має він право подати документи на відстрочку відразу за цими двома пунктами, вказаними у законі про мобілізацію. Юристи пояснили, коментуючи цю ситуацію, що законодавство не дає йому такого права.

Так, адвокат Юрій Айвазян підкреслив: "Ви не можете подати заяву на відстрочку за двома підставами. Тож Вам прийдеться обрати".

При цьому, пояснив Айвазян, обидва варіанти відстрочки для громадянина є цілком реальними. Юрист запевнив: "З наведеного Вами проблем із оформленням відстрочки не повинно виникнути ані за пунктом 9-м (догляд за близьким родичем), ані за пунктом 13-м (інвалідність батьків)".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи можна забронювати людини з чинною відстрочкою.

Але одночасно оформити як відстрочку з якихось причин, так і броню на критично важливому для української економіки підприємстві, неможливо. Громадянин має спочатку анулювати бронювання, і тільки після цього в ТЦК оформлять відстрочку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як довго може триває розгляд заяви на відстрочку у ТЦК.

Заяву та документи військовозобов'язаного у ТЦК мають розглянути протягом семи календарних днів з дати надходження. Проте, якщо було здійснено запит до державних органів з метою перевірки інформації терміни можуть бути збільшені до 15 днів.