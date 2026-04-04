Две отсрочки одновременно ТЦК не оформит: надо выбирать

Гражданин подает заявление на отсрочку.

Отсрочка от мобилизации предоставляется военнообязанному гражданину по одному конкретному основанию. Оформить две отсрочки, имея две разные причины, невозможно. Поэтому гражданину перед подачей заявления придется выбрать пункт закона, согласно которому он будет оформлять отсрочку.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочки с двумя разными причинами

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Он был объявлен 24 февраля 2022 года после введения военного положения на всей территории страны.

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации. Законодательство определяет целый ряд оснований для получения отсрочки.

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку от мобилизации. При этом он имеет сразу два основания для этого: уход за близким родственником и инвалидность одного из родителей-пенсионеров.

Военнообязанный должен выбрать один вариант

Мужчина поинтересовался, имеет ли он право подать документы на отсрочку сразу по этим двум пунктам, указанным в законе о мобилизации. Юристы объяснили, комментируя эту ситуацию, что законодательство не дает ему такого права.

Так, адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Вы не можете подать заявление на отсрочку по двум основаниям. Поэтому Вам придется выбрать".

При этом, пояснил Айвазян, оба варианта отсрочки для гражданина являются вполне реальными. Юрист заверил: "Из приведенного Вами проблем с оформлением отсрочки не должно возникнуть ни по пункту 9-м (уход за близким родственником), ни по пункту 13-м (инвалидность родителей)".

Но одновременно оформить как отсрочку по каким-то причинам, так и бронь на критически важном для украинской экономики предприятии, невозможно. Гражданин должен сначала аннулировать бронирование, и только после этого в ТЦК оформят отсрочку.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как долго может длится рассмотрение заявления на отсрочку в ТЦК.

Заявление и документы военнообязанного в ТЦК должны рассмотреть в течение семи календарных дней с даты поступления. Однако, если был осуществлен запрос в государственные органы с целью проверки информации сроки могут быть увеличены до 15 дней.