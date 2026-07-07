Два чи більше штрафів у "Резерв+": юристи прокоментували такий крок від ТЦК

Пропозиція про визнання порушення правил військового обліку, надіслана ТЦК. Фото: Черкаський ТЦК, Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Територіальний центр комплектування може накласти на одного військовозобов’язаного громадянина кілька штрафів. Але, як пояснили юристи, цей процес не є одночасним. Штрафи з різних підстав накладаються на порушника поступово.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Штраф ТЦК: особиста присутність і дистанційне оформлення

Територіальний центр комплектування не тільки контролює процес військового обліку та загальної мобілізації. Керівництво ТЦК має право накладати штрафи на порушників правил військового обліку.

Для того, аби накласти штраф, потрібно викликати порушника в ТЦК. Тільки за його присутності та з його підписом постанова про штраф буде мати чинність.

Та існує варіант дистанційного оформлення штрафу. Це відбувається тоді, коли громадянин підтвердить факт порушення через застосунок "Резерв+".

Кілька штрафів від ТЦК може бути, але з одним нюансом

До юристів звернувся громадянин, якому в "Резерв+" прислали так звану пропозицію про визнання порушення. Він наголосив, що таких пропозицій у нього уже декілька.

Громадянин поцікавився, наскільки законними є такі дії територіального центру комплектування. Юристи пояснили, що теоретично така ситуація є цілком реальною.

Юрист Євген Олександрович визнав, що ТЦК має право накладати на одну особу кілька штрафів за різні порушення військового обліку, але є нюанс. Правник наголосив: "Може бути 2 і більше штрафів, але не одночасно, а поступово, один за другим".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що повідомлення в "Резерв+" про порушення військового обліку це не штраф.

Станом на 2026 рік застосунок "Резерв+" став основним військово-обліковим документом в Україні. В цьому застосунку можуть з’являтися повідомлення про штраф. Але, як пояснили юристи, пропозиція визнати правопорушення ще не є самим штрафом, і нічого платити не потрібно.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що після визнання порушення в "Резерв+" ТЦК має три дні на постанову.

Після змін у законодавстві штраф за порушення правил військового обліку можна сплатити дистанційно. Для цього потрібно підтвердити факт порушення через застосунок "Резерв+". Після цього територіальний центр комплектування має за три дні затвердити постанову про штраф і надіслати громадянину.