Головна ТЦК Дозвіл на виїзд за кордон — чи треба брати в ТЦК

Дозвіл на виїзд за кордон — чи треба брати в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 06:30
Виїзд за кордон - чи треба брати дозвіл на виїзд в ТЦК
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Якщо військовослужбовець звільнився з лав ЗСУ як багатодітний батько, він має право не тільки на відстрочку, а і на виїзд за кордон. Юристи пояснили, чи потрібно брати дозвіл на перетин кордону у територіальному центрі комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Виїзд за кордон після звільнення із ЗСУ

До юристів звернулася дружина колишнього військовослужбовця, який звільнився із лав ЗСУ як багатодітний батько.

Жінка поцікавилася, чи має її чоловік право на виїзд за кордон — і чи потрібно брати дозвіл на це у територіальному центрі комплектування.

"Так, чоловік має право на виїзд за кордон", — запевнив громадянку, коментуючи її питання, адвокат Юрій Айвазян.

Чи потрібен дозвіл ТЦК, крім документів про відстрочку

Також юрист підкреслив, що дозвіл ТЦК для цього не потрібен.

"Достатньо мати при собі закордонний паспорт, військово-обліковий документ (паперовий або електронний), дані про оформлену відстрочку у Реєстрі та не перебувати у розшуку ТЦК", — зазначив Айвазян.

Адвокат додав, що про всяк випадок бажано мати при собі свідоцтва про народження дітей (принаймні нотаріально завірені копії).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Кабінет міністрів України запропонував запровадити нове покарання за порушення правил перетину кордону для військовозобов'язаних.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можливий виїзд за кордон у відрядження під час війни.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
