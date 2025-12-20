Видео
Україна
Главная ТЦК Разрешение на выезд за границу — надо ли брать в ТЦК

Разрешение на выезд за границу — надо ли брать в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 06:30
Выезд за границу - надо ли брать разрешение на выезд в ТЦК
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Если военнослужащий уволился из рядов ВСУ как многодетный отец, он имеет право не только на отсрочку, но и на выезд за границу. Юристы объяснили, нужно ли брать разрешение на пересечение границы в территориальном центре комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Выезд за границу после увольнения из ВСУ

К юристам обратилась жена бывшего военнослужащего, который уволился из рядов ВСУ как многодетный отец.

Женщина поинтересовалась, имеет ли ее муж право на выезд за границу - и нужно ли брать разрешение на это в территориальном центре комплектования.

"Да, муж имеет право на выезд за границу", — заверил гражданку, комментируя ее вопрос, адвокат Юрий Айвазян.

Нужно ли разрешение ТЦК, кроме документов об отсрочке

Также юрист подчеркнул, что разрешение ТЦК для этого не нужно.

"Достаточно иметь при себе загранпаспорт, военно-учетный документ (бумажный или электронный), данные об оформленной отсрочке в Реестре и не находиться в розыске ТЦК", — отметил Айвазян.

Адвокат добавил, что на всякий случай желательно иметь при себе свидетельства о рождении детей (по крайней мере нотариально заверенные копии).

Напомним, мы ранее писали о том, что Кабинет министров Украины предложил ввести новое наказание за нарушение правил пересечения границы для военнообязанных.

Добавим, мы сообщали о том, возможен ли выезд за границу в командировку во время войны.

ВСУ увольнение ТЦК и СП родители выезд за границу
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
