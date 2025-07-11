Медичні довідки для ВЛК - чи врахує ТЦК документи

Військово-лікарська комісія. Фото: КОТЦК

Якщо військовозобов’язаний громадянин має якісь психічні захворювання, військово-лікарська комісія жодним чином не враховуватиме довідки з приватних медичних закладів. Юристи пояснили, куди направлять такого громадянина для уточнення стану його здоров’я.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Довідки приватних лікарів — не аргумент

До юристів звернувся громадянин, який пояснив, що у нього діагностований розлад адаптації із тривожним синдромом.

Чоловік поцікавився, чи довідки із приватних медичних закладів щодо цього захворювання можуть бути враховані під час військово-лікарської комісії.

"ВЛК не буде враховувати висновки онлайн-консультацій та приватних лікарів щодо психічних захворювань", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Куди відправлять військовозобов’язаного із тривожним розладом

Разом з тим, додав юрист, фахівці, які входять до складу військово-лікарської комісії, самі не можуть ухвалити рішення щодо стану придатності такого громадянина до військової служби.

"Вас повинні направити на обстеження у психоневрологічний диспансер", — підкреслив у відповіді Айвазян.

І тільки на підставі висновку лікарів із цього медичного закладу буде вирішуватися питання щодо можливої мобілізації громадянина.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу на проходження військово-лікарської комісії надає закон.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго ВЛК оформлюють документи про непридатність.