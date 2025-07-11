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Главная ТЦК Справки для ВВК — какие документы не будут учтены ТЦК

Справки для ВВК — какие документы не будут учтены ТЦК

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 00:30
Медицинские справки для ВВК - учтет ли ТЦК документы
Военно-врачебная комиссия. Фото: КОТЦК

Если военнообязанный гражданин имеет какие-то психические заболевания, военно-врачебная комиссия никоим образом не будет учитывать справки из частных медицинских учреждений. Юристы объяснили, куда направят такого гражданина для уточнения состояния его здоровья.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который объяснил, что у него диагностировано расстройство адаптации с тревожным синдромом.

Мужчина поинтересовался, могут ли справки из частных медицинских учреждений по этому заболеванию быть учтены во время военно-врачебной комиссии.

"ВВК не будет учитывать выводы онлайн-консультаций и частных врачей по психическим заболеваниям", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Куда отправят военнообязанного с тревожным расстройством

Вместе с тем, добавил юрист, специалисты, которые входят в состав военно-врачебной комиссии, сами не могут принять решение о состоянии пригодности такого гражданина к военной службе.

"Вас должны направить на обследование в психоневрологический диспансер", — подчеркнул в ответе Айвазян.

И только на основании заключения врачей из этого медицинского учреждения будет решаться вопрос о возможной мобилизации гражданина.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени на прохождение военно-врачебной комиссии предоставляет закон.

Добавим, мы сообщали о том, как долго ВВК оформляют документы о непригодности.

больницы врачи ВВК ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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