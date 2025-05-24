Оформлення відстрочки онлайн — які копії надсилати в ТЦК

Відправка документів поштою. Фото: Depositphotos

Оформлюючи відстрочку від мобілізації дистанційно, громадянин може завірити копії документів, які надсилатимуться до ТЦК поштою, у нотаріуса. Але цей крок не є обов’язковим, можна обійтися і без цього.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Які копії документів треба відправляти в ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин має право оформити відстрочку від мобілізації не в територіальному центрі комплектування, а дистанційно, надіславши документи до ТЦК поштою.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи потрібно завірити копії документів, які надсилаються поштою в ТЦК, у нотаріуса.

"Якщо будете відправляти поштою, то краще завірити нотаріально", — підкреслив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Чи обов’язковим є похід до нотаріуса

Але, додав юрист, такий крок не є обов’язковим.

"Ви можете відправити звичайні копії документів , що підтверджують право на відстрочку, але на кожній копії пишіть "Згідно з оригіналом", дата, підпис, Ваші ініціали", — зазначив Дерій.

Він додав, що обов’язковим є зберігання квитанції про відправлення та опису вкладеного.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли територіальний центр комплектування може відмовити у оформленні відстрочки поштою.

Додамо, ми повідомляли про те, як правильно подати заявку на відстрочку через "Укрпошту".