Оформлення відстрочки онлайн — які копії надсилати в ТЦК

Документи в ТЦК поштою — чи треба завіряти копії у нотаріуса
Оформлюючи відстрочку від мобілізації дистанційно, громадянин може завірити копії документів, які надсилатимуться до ТЦК поштою, у нотаріуса. Але цей крок не є обов’язковим, можна обійтися і без цього.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Які копії документів треба відправляти в ТЦК
Військовозобов’язаний громадянин має право оформити відстрочку від мобілізації не в територіальному центрі комплектування, а дистанційно, надіславши документи до ТЦК поштою.
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи потрібно завірити копії документів, які надсилаються поштою в ТЦК, у нотаріуса.
"Якщо будете відправляти поштою, то краще завірити нотаріально", — підкреслив у відповіді юрист Владислав Дерій.
Чи обов’язковим є похід до нотаріуса
Але, додав юрист, такий крок не є обов’язковим.
"Ви можете відправити звичайні копії документів , що підтверджують право на відстрочку, але на кожній копії пишіть "Згідно з оригіналом", дата, підпис, Ваші ініціали", — зазначив Дерій.
Він додав, що обов’язковим є зберігання квитанції про відправлення та опису вкладеного.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли територіальний центр комплектування може відмовити у оформленні відстрочки поштою.
Додамо, ми повідомляли про те, як правильно подати заявку на відстрочку через "Укрпошту".
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