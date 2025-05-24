Оформление отсрочки онлайн — какие копии отправлять в ТЦК

Отправка документов по почте. Фото: Depositphotos

Оформляя отсрочку от мобилизации дистанционно, гражданин может заверить копии документов, которые будут направляться в ТЦК по почте, у нотариуса. Но этот шаг не является обязательным, можно обойтись и без этого.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Военнообязанный гражданин имеет право оформить отсрочку от мобилизации не в территориальном центре комплектования, а дистанционно, отправив документы в ТЦК по почте.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, нужно ли заверить копии документов, которые направляются по почте в ТЦК, у нотариуса.

"Если будете отправлять по почте, то лучше заверить нотариально", — подчеркнул в ответе юрист Владислав Дерий.

Обязателен ли поход к нотариусу

Но, добавил юрист, такой шаг не является обязательным.

"Вы можете отправить обычные копии документов, подтверждающих право на отсрочку, но на каждой копии пишите "Соответствует оригиналу", дата, подпись, Ваши инициалы", — отметил Дерий.

Он добавил, что обязательным является хранение квитанции об отправке и описи вложенного.

Напомним, мы ранее писали о том, когда территориальный центр комплектования может отказать в оформлении отсрочки по почте.

Добавим, мы сообщали о том, как правильно подать заявку на отсрочку через "Укрпошту".