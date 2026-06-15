Документ про інвалідність з довоєнних часів: ТЦК має прийняти

Подача документів на відстрочку. Фото: cnaprv.gov.ua

Інвалідність неповнолітньої дитини є підставою для надання батьку відстрочки від мобілізації. Для отримання відстрочки треба мати відповідний документ, наприклад, індивідуальний план реабілітації особи з інвалідністю. Цей документ зберігає чинність навіть тоді, коли він був оформлений ще до початку повномасштабної війни.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка і причини для неї

Законодавство визначає право військовозобов’язаних громадян на отримання відстрочки від мобілізації. Відстрочка надається за наявності задокументованих причин.

Частина причин на надання відстрочки пов’язана із сімейними обставинами у житті військовозобов’язаного. Це, зокрема, може бути наявність близьких родичів зі встановленою групою інвалідності.

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку з такої причини. Чоловік наголосив, що має неповнолітню дитину з інвалідністю.

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ІПР 2021 року є підставою для відстрочки

Разом з тим, додав громадянин, один із ключових документів, індивідуальна програма реабілітації (ІПР) була складена ще до повномасштабної війни і датована 2021 роком. Чоловік поцікавився, чи мають приймати такий документ у територіальному центрі комплектування.

Громадянин уточнив, що на електронну пошту йому надійшла відмова від ТЦК саме через "відсутність актуального медичного висновку". Але в "Резерв+" з’явилася інформація про надання відстрочки.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Не хвилюйтеся, Вам надали відстрочку. Якщо б цього не сталося, то у реєстрі "Оберіг" був би відсутній відповідний запис".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, коли відстрочку з інвалідності не оформлять автоматично.

Відстрочка для особи з інвалідністю має бути оформлена у автоматичному режимі. Але існують випадки, коли така відстрочка може бути відхилена.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, у випадку наявності матері з інвалідністю інші родичі не впливає на відстрочку.

Якщо мати військовозобов’язаного громадянина має другу групу інвалідності, він може оформити відстрочку для догляду за нею. У цій ситуації на відстрочку не може вплинути навіть наявність інших родичів. Оформити відстрочку можна через "Резерв+", а у випадку невдачі доведеться іти в ЦНАП.