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Документ об инвалидности довоенных времен: ТЦК должен принять

Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 06:30
Документ об инвалидности довоенных времен: ТЦК должен принять
Подача документов на отсрочку. Фото: cnaprv.gov.ua

Инвалидность несовершеннолетнего ребенка является основанием для предоставления отцу отсрочки от мобилизации. Для получения отсрочки необходимо иметь соответствующий документ, например, индивидуальный план реабилитации лица с инвалидностью. Этот документ сохраняет силу даже в том случае, если он был оформлен еще до начала полномасштабной войны.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка и причины для нее

Законодательство определяет право военнообязанных граждан на получение отсрочки от мобилизации. Отсрочка предоставляется при наличии задокументированных причин.

Часть причин для предоставления отсрочки связана с семейными обстоятельствами в жизни военнообязанного. Это, в частности, может быть наличие близких родственников с установленной группой инвалидности.

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку по такой причине. Мужчина подчеркнул, что у него есть несовершеннолетний ребенок с инвалидностью.

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ИПР 2021 года является основанием для отсрочки

Вместе с тем, добавил гражданин, один из ключевых документов, индивидуальная программа реабилитации (ИПР), была составлена еще до полномасштабной войны и датирована 2021 годом. Мужчина поинтересовался, должны ли принимать такой документ в территориальном центре комплектования.

Гражданин уточнил, что на электронную почту ему пришел отказ от ТЦК именно из-за "отсутствия актуального медицинского заключения". Но в "Резерв+" появилась информация о предоставлении отсрочки.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, подчеркнул: "Не волнуйтесь, вам предоставили отсрочку. Если бы этого не произошло, то в реестре "Оберіг" отсутствовала бы соответствующая запись".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, когда отсрочку по инвалидности не оформят автоматически.

Отсрочка для лица с инвалидностью должна быть оформлена в автоматическом режиме. Но существуют случаи, когда такая отсрочка может быть отклонена.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что в случае наличия матери с инвалидностью другие родственники не влияют на отсрочку.

Если мать военнообязанного гражданина имеет вторую группу инвалидности, он может оформить отсрочку для ухода за ней. В этой ситуации на отсрочку не может повлиять даже наличие других родственников. Оформить отсрочку можно через "Резерв+", а в случае неудачи придется обращаться в ЦПАУ.

дети отсрочка лицо с инвалидностью
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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