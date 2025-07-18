Відстрочка для багатодітних — як оформити договір між батьками про утримання дітей

Багатодітний батько. Фото: "Новини.PRO"

Багатодітний батько має право на відстрочку від мобілізації, навіть якщо він і не проживає разом з дітьми. Але для цього батькам таких дітей потрібно підписати договір про проживання дітей.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Багатодітні батьки і відстрочка

Багатодітні батьки, тобто ті, хто виховує трьох чи більше неповнолітніх дітей, мають право на відстрочку від мобілізації.

Юристи пояснили громадянам, які не проживають разом з дітьми після розлучення, але беруть участь у вихованні дітей, як правильно оформити договір про проживання дітей між обома батьками.

"Ви повинні бути присутні в нотаріуса разом", — наголосив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Як оформити договір у нотаріуса

За словами юриста, такий договір неможливо підписати заочно, тож навіть якщо один із батьків живе у іншому місці, йому доведеться приїхати і відвідати нотаріуса, щоб оформити цю угоду.

"Договір про участь іншого із батьків у вихованні та утриманні дитини — це двостороння угода", — пояснив Айвазян.

Завдяки цьому договору багатодітний батько, навіть якщо він не проживає разом із дітьми, має право оформити відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи дає право на відстрочку від мобілізації паспорт багатодітних.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи потрібні для оформлення відстрочки від мобілізації багатодітному батьку.