Отсрочка для многодетных — как оформить договор между родителями о содержании детей

Многодетный отец. Фото: "Новини.PRO"

Многодетный отец имеет право на отсрочку от мобилизации, даже если он и не проживает вместе с детьми. Но для этого родителям таких детей нужно подписать договор о проживании детей.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Многодетные родители, то есть те, кто воспитывает трех или более несовершеннолетних детей, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Юристы объяснили гражданам, которые не проживают вместе с детьми после развода, но участвуют в воспитании детей, как правильно оформить договор о проживании детей между обоими родителями.

"Вы должны присутствовать у нотариуса вместе", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Как оформить договор у нотариуса

По словам юриста, такой договор невозможно подписать заочно, поэтому даже если один из родителей живет в другом месте, ему придется приехать и посетить нотариуса, чтобы оформить это соглашение.

"Договор об участии другого родителя в воспитании и содержании ребенка — это двустороннее соглашение", — пояснил Айвазян.

Благодаря этому договору многодетный отец, даже если он не проживает вместе с детьми, имеет право оформить отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, дает ли право на отсрочку от мобилизации паспорт многодетных.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы нужны для оформления отсрочки от мобилизации многодетному отцу.