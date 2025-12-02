ТЦК відмовив у відстрочці по догляду за матір'ю — юрист пояснив чи це законно

Подача документів. Фото ілюстративне: соцмережі

В Україні кожен громадянин має право на відстрочку від мобілізації, якщо він доглядає за родичем, який через стан здоров’я потребує сторонньої допомоги. Це право гарантується чинним законодавством, зокрема Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та деталізується урядовими постановами, що встановлюють перелік документів і порядок їхнього подання. Проте, бувають випадки, коли в ЦНАП відмовляють у наданні відстрочки, бо є інші родичі і це не завжди законно.

Один з випадків пояснив юрист Юрій Айвазян.

Що робити, якщо відмовили у відстрочці по догляду за матір'ю через інших родичів

Військовозобов’язаний розповів юристу, що подав через ЦНАП заяву на відстрочку для догляду за матір’ю й надав пакет документів, який вважав повним. Попри це, територіальний центр комплектування відмовив йому, мотивуючи рішення тим, що чоловік нібито не довів відсутності інших осіб, здатних забезпечити догляд за матір’ю.

У відповіді ТЦК заявнику повідомили, що він не долучив підтвердження неможливості допомоги з боку інших родичів. Сам військовозобов’язаний пояснив, що має лише брата, який проживає в Росії та давно не підтримує жодних стосунків із сім’єю.

Юрист, який проаналізував цей випадок, наголосив, що дії ТЦК суперечать вимогам законодавства. За його словами, пункт 9 Постанови №560 прямо передбачає, що громадянин не повинен надавати документи про інших можливих осіб, які могли б доглядати за матір'ю або доводити неможливість участі інших членів родини.

До того, мати не повинна писати заяву про те, що доглядає за нею саме цей син, адже така вимога передбачена лише пунктом 13 і не стосується випадків догляду за батьками.

Які документи потрібно подавати

За словами фахівця, перелік документів для отримання відстрочки чітко визначений Постановою Кабінету Міністрів №560.

Для доведення потреби матері у постійному догляді достатньо одного з документів: висновку ЛКК, витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або довідки МСЕК установленої форми.

Якщо догляд здійснює сам військовозобов’язаний, йому потрібно подати документи, що підтверджують родинні зв’язки, а також один із документів про факт догляду — або довідку про отримання компенсації за догляд, або акт про встановлення факту догляду, так званий додаток 8.

