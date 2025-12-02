ТЦК отказал в отсрочке по уходу за матерью — юрист объяснил законно ли это

Подача документов. Фото иллюстративное: соцсети

В Украине каждый гражданин имеет право на отсрочку от мобилизации, если он ухаживает за родственником, который по состоянию здоровья нуждается в посторонней помощи. Это право гарантируется действующим законодательством, в частности Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и детализируется правительственными постановлениями, устанавливающими перечень документов и порядок их представления. Однако, бывают случаи, когда в ЦНАП отказывают в предоставлении отсрочки, потому что есть другие родственники и это не всегда законно.

Один из случаев объяснил юрист Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Что делать, если отказали в отсрочке по уходу за матерью из-за других родственников

Военнообязанный рассказал юристу, что подал через ЦПАУ заявление на отсрочку по уходу за матерью и предоставил пакет документов, который считал полным. Несмотря на это, территориальный центр комплектования отказал ему, мотивируя решение тем, что мужчина якобы не доказал отсутствие других лиц, способных обеспечить уход за матерью.

В ответе ТЦК заявителю сообщили, что он не приобщил подтверждение невозможности помощи со стороны других родственников. Сам военнообязанный объяснил, что имеет только брата, который проживает в России и давно не поддерживает никаких отношений с семьей.

Юрист, который проанализировал этот случай, отметил, что действия ТЦК противоречат требованиям законодательства. По его словам, пункт 9 Постановления №560 прямо предусматривает, что гражданин не должен предоставлять документы о других возможных лицах, которые могли бы ухаживать за матерью или доказывать невозможность участия других членов семьи.

К тому же, мать не должна писать заявление о том, что ухаживает за ней именно этот сын, ведь такое требование предусмотрено только пунктом 13 и не касается случаев ухода за родителями.

Какие документы нужно подавать

По словам специалиста, перечень документов для получения отсрочки четко определен Постановлением Кабинета Министров №560.

Для доказательства потребности матери в постоянном уходе достаточно одного из документов: заключения ВКК, выписки из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица или справки МСЭК установленной формы.

Если уход осуществляет сам военнообязанный, ему нужно подать документы, подтверждающие родственные связи, а также один из документов о факте ухода — или справку о получении компенсации за уход, или акт об установлении факта ухода, так называемое приложение 8.

Напомним, также Новини.LIVE писали о том, какие документы надо подавать в ЦНАП для оформления отсрочки по уходу за бабушкой или дедушкой.

Также известно о сроках отпусков для военнослужащих, у которых родился ребенок.