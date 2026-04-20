Догляд за братом з інвалідністю: ТЦК не погодить відстрочку

Відстрочка для догляду надається за умови, що особа, яка потребує постійного догляду, є близьким родичем військовозобов’язаного. Рідний брат з інвалідністю теоретично може бути таким родичем. Але наявність родичів першого ступеню споріднення, зокрема, матері, анулює можливість отримання відстрочки братом особи з інвалідністю.

Мобілізація і відстрочка для догляду

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаного населення. Під час цього процесу частина громадян може отримати відстрочку від мобілізації.

Законодавство визначає цілу низку підстав для отримання відстрочки. Однією із таких підстав є догляд за близьким родичем.

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку від мобілізації для догляду за рідним братом, що має інвалідність 1 групи. Чоловік поцікавився, чи оформить територіальний центр комплектування відстрочку за такою підставою.

Читайте також:

Ступінь споріднення і оформлення відстрочки

Громадянин зазначив, що у них з братом є мати і ще один брат, який проходить військову службу в ЗСУ. Юристи пояснили, що ця обставина ускладнює ситуацію.

Так, юрист Євген Корнійчук зазначив: "Ні, відстрочка в такому випадку неможлива". Разом з тим, додав юрист, існує виняток, коли відстрочку все ж можна оформити.

Загалом рідні брати є родичами, але не першого ступеню споріднення. Таким чином, наявність матері, яка і є таким родичем, анулює можливість отримати відстрочку для сина.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи може офіційно працювати громадянин, який оформив відстрочку для догляду за близьким родичем.

Якщо військовозобов’язаний громадянин оформив відстрочку від мобілізації для догляду за батьками, він має право офіційно влаштуватися на роботу. На відстрочку цей крок не вплине, але вплине на соціальну виплату.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, навіщо йти до нотаріуса перед початком оформлення відстрочки для догляду.

Військовозобов’язаний громадянин, який оформлює відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем, має відвідати нотаріуса перед тим, як здавати документи. Юристи пояснили, які саме документи потрібно нотаріально завірити.