Уход за братом с инвалидностью: ТЦК не согласует отсрочку

Гражданин в ТЦК. Фото: Одесский ОТЦК

Отсрочка для ухода предоставляется при условии, что лицо, нуждающееся в постоянном уходе, является близким родственником военнообязанного. Родной брат с инвалидностью теоретически может быть таким родственником. Но наличие родственников первой степени родства, в частности, матери, аннулирует возможность получения отсрочки братом лица с инвалидностью.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация и отсрочка для ухода

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения. Во время этого процесса часть граждан может получить отсрочку от мобилизации.

Законодательство определяет целый ряд оснований для получения отсрочки. Одним из таких оснований является уход за близким родственником.

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку от мобилизации для ухода за родным братом, имеющим инвалидность 1 группы. Мужчина поинтересовался, оформит ли территориальный центр комплектования отсрочку по такому основанию.

Степень родства и оформление отсрочки

Гражданин отметил, что у них с братом есть мать и еще один брат, который проходит военную службу в ВСУ. Юристы объяснили, что это обстоятельство усложняет ситуацию.

Так, юрист Евгений Корнийчук отметил: "Нет, отсрочка в таком случае невозможна". Вместе с тем, добавил юрист, существует исключение, когда отсрочку все же можно оформить.

В общем родные братья являются родственниками, но не первой степени родства. Таким образом, наличие матери, которая и является таким родственником, аннулирует возможность получить отсрочку для сына.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, может ли официально работать гражданин, оформивший отсрочку для ухода за близким родственником.

Если военнообязанный гражданин оформил отсрочку от мобилизации для ухода за родителями, он имеет право официально устроиться на работу. На отсрочку этот шаг не повлияет, но повлияет на социальную выплату.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, зачем идти к нотариусу перед началом оформления отсрочки для ухода.

Военнообязанный гражданин, который оформляет отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, должен посетить нотариуса перед тем, как сдавать документы. Юристы объяснили, какие именно документы нужно нотариально заверить.