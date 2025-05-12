Догляд за близькими без інвалідності - чи надасть ТЦК відстрочку

Оформлення документів у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Відстрочка від мобілізації може надаватися для догляду за родичами навіть не першої лінії, зокрема, для догляду за бабусею. Але для цього потрібно, аби особа, за якою буде здійснюватися догляд, повинна мати документально підтверджену інвалідність.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Відстрочка для догляду

Однією із причин для надання відстрочки від мобілізації є догляд за близькими родичами.

Але у цих випадках потрібно дотриматися цілої низки умов, аби територіальний центр комплектування ухвалив рішення на користь військовозобов’язаного.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він оформити відстрочку для догляду за рідною бабусею.

Необхідна умова для оформлення відстрочки

Юрист Владислав Дерій пояснив, що загалом такий родинний зв’язок дозволяє оформити відстрочку, але є одна умова — якої вищезгаданий громадянин не дотримався.

"На жаль, за Ваших обставин Ви не маєте права на відстрочку. Потрібно, щоб у бабусі була інвалідність або її визнали у судовому порядку недієздатною", — зазначив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які дві умови є важливими для оформлення відстрочки для догляду за батьками.

Додамо, ми повідомляли про те, як продовжити відстрочку, видану для догляду за близьким родичем.