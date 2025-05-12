Уход за близкими без инвалидности - предоставит ли ТЦК отсрочку

Оформление документов в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Отсрочка от мобилизации может предоставляться для ухода за родственниками даже не первой линии, в частности, для ухода за бабушкой. Но для этого нужно, чтобы лицо, за которым будет осуществляться уход, должно иметь документально подтвержденную инвалидность.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Отсрочка для ухода

Одной из причин для предоставления отсрочки от мобилизации является уход за близкими родственниками.

Но в этих случаях нужно соблюсти целый ряд условий, чтобы территориальный центр комплектования принял решение в пользу военнообязанного.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он оформить отсрочку для ухода за родной бабушкой.

Необходимое условие для оформления отсрочки

Юрист Владислав Дерий объяснил, что в целом такая родственная связь позволяет оформить отсрочку, но есть одно условие — которого вышеупомянутый гражданин не придерживался.

"К сожалению, при Ваших обстоятельствах Вы не имеете права на отсрочку. Нужно, чтобы у бабушки была инвалидность или ее признали в судебном порядке недееспособной", — отметил Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, какие два условия важны для оформления отсрочки по уходу за родителями.

Добавим, мы сообщали о том, как продлить отсрочку, выданную для ухода за близким родственником.