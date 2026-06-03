Догляд за 99-річною родичкою: ТЦК має право відмовити у відстрочці

Громадянин подає заяву в ЦНАП. Фото: ДМС

Військовозобов’язані громадяни мають право на відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем. Цим родичем може бути, наприклад, бабуся військовозобов’язаного. Але її поважний вік, навіть в районі сторіччя, сам по собі не є підставою для відстрочки.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Мобілізація і відстрочка

Мобілізація в Україні стосується усіх громадян, які перебувають на військовому обліку і досягли мобілізаційного віку. Мобілізаційний вік в Україні починається у 25 років.

Крім того, мобілізованими можуть бути і громадяни, молодші 25 років. Але для цього їхній статус на обліку має бути не "призовник", а "військовозобов’язаний".

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Разом з тим, частина цих громадян може отримати відстрочку від мобілізації. Причин для відстрочки законодавство визнає чимало, однією із них може бути догляд за близьким родичем.

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Вік не є підставою для відстрочки

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку для догляду за близьким родичем. Цим родичем є 99-річна бабуся військовозобов’язаного чоловіка.

Громадянин поцікавився, чи має він право отримати відстрочку в такій ситуації. Чоловік додав, що він уже подавав документи, але у ЦНАПі його заяву відхилили, навіть не передавши її в ТЦК.

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Адвокат Павло Гретченко, коментуючи ситуацію, підкреслив: "Працівники ЦНАПу, на жаль, діяли в межах чинного законодавства. Вік особи старше 80 років або 99 років не є автоматичною підставою для відстрочки від призову".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи можна офіційно працювати, маючи оформлену відстрочка для догляду за близьким родичем.

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Якщо військовозобов’язаний громадянин оформив відстрочку від мобілізації для догляду за батьками, він має право офіційно влаштуватися на роботу. На відстрочку цей крок не вплине, але вплине на соціальну виплату.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи є підставою для відстрочки догляд за батьками дружини.

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Військовозобов’язаний громадянин, який здійснює догляд за батьками дружини, теоретично має право на відстрочку від мобілізації. Але для цього потрібно дотриматися кількох важливих умов.