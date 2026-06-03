Уход за 99-летней родственницей: ТЦК имеет право отказать в отсрочке

Гражданин подает заявление в ЦПАУ. Фото: ГМС

Военнообязанные граждане имеют право на отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником. Этим родственником может быть, например, бабушка военнообязанного. Но ее почтенный возраст, даже в районе столетия, сам по себе не является основанием для отсрочки.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация и отсрочка

Мобилизация в Украине касается всех граждан, состоящих на воинском учете и достигших мобилизационного возраста. Мобилизационный возраст в Украине начинается в 25 лет.

Кроме того, мобилизованными могут быть и граждане младше 25 лет. Нодля этого их статус на учете должен быть не "призывник", а "военнообязанный".

Вместе с тем, часть этих граждан может получить отсрочку от мобилизации. Причин для отсрочки законодательство признает немало, одной из них может быть уход за близким родственником.

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Возраст не является основанием для отсрочки

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку для ухода за близким родственником. Этим родственником является 99-летняя бабушка военнообязанного мужчины.

Гражданин поинтересовался, имеет ли он право получить отсрочку в такой ситуации. Мужчина добавил, что он уже подавал документы, но в ЦПАУ его заявление отклонили, даже не передав его в ТЦК.

Адвокат Павел Гретченко, комментируя ситуацию, подчеркнул: "Работники ЦПАУ, к сожалению, действовали в рамках действующего законодательства. Возраст лица старше 80 лет или 99 лет не является автоматическим основанием для отсрочки от призыва".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, можно ли официально работать, имея оформленную отсрочку для ухода за близким родственником.

Если военнообязанный гражданин оформил отсрочку от мобилизации для ухода за родителями, он имеет право официально устроиться на работу. На отсрочку этот шаг не повлияет, но повлияет на социальную выплату.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, является ли основанием для отсрочки уход за родителями жены.

Военнообязанный гражданин, который осуществляет уход за родителями жены, теоретически имеет право на отсрочку от мобилизации. Но для этого нужно соблюсти несколько важных условий.