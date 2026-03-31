Добровольці і резервісти: ці категорії ТЦК призвуть з 1 квітня

Добровольці і резервісти: ці категорії ТЦК призвуть з 1 квітня

Дата публікації: 31 березня 2026 00:30
Військовослужбовці під час строкової служби. Фото: Генштаб ЗСУ

Після змін у військовому законодавстві мобілізаційний вік в Україні починається з 25 років. Але деяких громадян можуть мобілізувати до лав ЗСУ ще до досягнення мобілізаційного віку. Однією із таких категорій є колишні строковики, які після демобілізації отримали статус резервістів.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі УНІАН.

Мобілізація до і після 25-річного віку

В Україні продовжується загальна мобілізація громадян чоловічої статі. Під призов в особливий період, після змін у законодавстві, підпадають усі громадяни на військовому обліку, старші 25 і молодші 60 років.

Цей віковий проміжок називається "мобілізаційним віком". Громадяни, молодші 25 років, вважаються не військовозобов’язаними, а призовниками і не підпадають під процедуру призову.

Разом з тим, йдеться у матеріалі, існують винятки, коли громадянин може бути мобілізований до лав ЗСУ ще до досягнення мобілізаційного віку. Фахівці пояснили, які категорії українських громадян віком до 25 років є такими винятками.

Резервісти, добровольці й частина випускників вишів

Перш за все, це так звані резервісти. Тобто громадяни, які уже мали досвід військової служби чи військової підготовки. Це, зокрема, колишні військовослужбовці строкової служби чи колишні контрактники, які підписали угоду про службу в ЗСУ під час війни і звільнилися після завершення контракту.

Також мобілізація до 25 років можлива у добровільному форматі. Тобто добровольці, які вирішили розпочати військову службу з власної ініціативи, можуть приєднатися до ЗСУ і до досягнення мобілізаційного віку.

Крім резервістів і добровольців, існує ще одна категорія громадян, які можуть бути мобілізовані до досягнення ними 25-річного віку. Це офіцери запасу, які отримали своє звання, зокрема, під час навчання у виші, на військовій кафедрі.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чому українські резервісти не можуть отримати відстрочку від мобілізації в особливий період.

Юристи пояснили, що резервісти справді не мають права на відстрочку навіть у ситуації, якщо вони мають загиблого на фронті близького родича. Причиною є те, що вони були зараховані до оперативного резерву через факт військової служби і є одним із основних кадрових поповнень Збройних сил України.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чим відрізняються між собою перша і друга черги оперативного резерву з точки зору мобілізації.

Першими під час процесу мобілізації до Збройних сил України викликають громадян категорії, яка називається "перша черга оперативного резерву". Це колишні військові, які раніше отримали бойовий досвід, а їхній він не перевищує 40 років.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:

