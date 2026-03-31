Добровольцы и резервисты: эти категории ТЦК призовут с 1 апреля

После изменений в военном законодательстве мобилизационный возраст в Украине начинается с 25 лет. Но некоторых граждан могут мобилизовать в ряды ВСУ еще до достижения мобилизационного возраста. Одной из таких категорий являются бывшие срочники, которые после демобилизации получили статус резервистов.

Мобилизация до и после 25-летнего возраста

В Украине продолжается всеобщая мобилизация граждан мужского пола. Под призыв в особый период, после изменений в законодательстве, подпадают все граждане на воинском учете, старше 25 и младше 60 лет.

Этот возрастной промежуток называется "мобилизационным возрастом". Граждане моложе 25 лет считаются не военнообязанными, а призывниками и не подпадают под процедуру призыва.

Вместе с тем, говорится в материале, существуют исключения, когда гражданин может быть мобилизован в ряды ВСУ еще до достижения мобилизационного возраста. Специалисты объяснили, какие категории украинских граждан в возрасте до 25 лет являются такими исключениями.

Резервисты, добровольцы и часть выпускников вузов

Прежде всего, это так называемые резервисты. То есть граждане, которые уже имели опыт военной службы или военной подготовки. Это, в частности, бывшие военнослужащие срочной службы или бывшие контрактники, которые подписали соглашение о службе в ВСУ во время войны и уволились после завершения контракта.

Также мобилизация до 25 лет возможна в добровольном формате. То есть добровольцы, которые решили начать военную службу по собственной инициативе, могут присоединиться к ВСУ и до достижения мобилизационного возраста.

Кроме резервистов и добровольцев, существует еще одна категория граждан, которые могут быть мобилизованы до достижения ими 25-летнего возраста. Это офицеры запаса, которые получили свое звание, в частности, во время обучения в вузе, на военной кафедре.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, почему украинские резервисты не могут получить отсрочку от мобилизации в особый период.

Юристы объяснили, что резервисты действительно не имеют права на отсрочку даже в ситуации, если они имеют погибшего на фронте близкого родственника. Причиной является то, что они были зачислены в оперативный резерв по факту военной службы и являются одним из основных кадровых пополнений Вооруженных сил Украины.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, чем отличаются между собой первая и вторая очереди оперативного резерва с точки зрения мобилизации.

Первыми во время процесса мобилизации в Вооруженные силы Украины вызывают граждан категории, которая называется "первая очередь оперативного резерва". Это бывшие военные, которые ранее получили боевой опыт, а их он не превышает 40 лет.