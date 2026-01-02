Відео
Україна
Популярні запити

Головна ТЦК До якої категорії ТЦК зараховує звільнених із армії

До якої категорії ТЦК зараховує звільнених із армії

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 06:30
Звільнення із ЗСУ - як звільнених беруть на облік в ТЦК
Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Військовослужбовців, які звільнені зі Збройних сил України, можуть у подальшому мобілізувати. Це тому, що такі громадяни зараховуються до особливої категорії військового обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

До юристів звернувся громадянин, який був звільнений із військової служби.

Чоловік поцікавився, чи можуть його мобілізувати і до якої категорії його зарахують у територіальному центрі комплектування під час того, як звільнений військовий ставатиме на облік.

"Ви резервіст — тому вас можуть мобілізувати", — запевнив у коментарі громадянину адвокат Андрій Карпенко.

Звісно, додав юрист, це станеться у тому випадку, якщо той не має права на відстрочку від мобілізації.

Обов’язкове зарахування до резерву

Щодо категорії військового обліку, то тут, наголосив Карпенко, зі звільненими із військової служби усе просто і однозначно.

"Ви зараховані на службу в оперативному резерві", — пояснив громадянину адвокат.

Зарахування до оперативного резерву звільнених з лав ЗСУ громадян відбувається у обов'язковому порядку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чим відрізняються перша і друга черги оперативного резерву.

Додамо, ми повідомляли про те, коли зарахування в оперативний резерв першої черги незаконне.

ЗСУ військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
