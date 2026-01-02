Увольнение из ВСУ - как уволенных берут на учет в ТЦК

Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Военнослужащих, уволенных из Вооруженных сил Украины, могут в дальнейшем мобилизовать. Это потому, что такие граждане зачисляются к особой категории воинского учета.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

Реклама

Читайте также:

Мобилизуют ли резервистов

К юристам обратился гражданин, который был уволен с военной службы.

Мужчина поинтересовался, могут ли его мобилизовать и к какой категории его зачислят в территориальном центре комплектования во время того, как уволенный военный будет становиться на учет.

"Вы резервист — поэтому вас могут мобилизовать", — заверил в комментарии гражданину адвокат Андрей Карпенко.

Конечно, добавил юрист, это произойдет в том случае, если тот не имеет права на отсрочку от мобилизации.

Обязательное зачисление в резерв

Что касается категории воинского учета, то здесь, отметил Карпенко, с уволенными с военной службы все просто и однозначно.

"Вы зачислены на службу в оперативном резерве", — пояснил гражданину адвокат.

Зачисление в оперативный резерв уволенных из рядов ВСУ граждан происходит в обязательном порядке.

Напомним, мы ранее писали о том, чем отличаются первая и вторая очереди оперативного резерва.

Добавим, мы сообщали о том, когда зачисление в оперативный резерв первой очереди незаконно.