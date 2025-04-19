Відстрочка для дитячих тренерів - чи мають право на відстрочку тренери

Тренери дитячих команд. Фото: ГО "Українська федерація учнівського спорту"

Тренери дитячих спортивних команд теоретично можуть отримати відстрочку від мобілізації. Але для цього організації, складовою частиною якої є дитяча команда, потрібно отримати відповідний статус.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для дитячих тренерів

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Частина громадян, зокрема, люди, які працюють у освітній сфері, мають право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має право на відстрочку тренер дитячої спортивної команди.

Адвокат Юрій Айвазян, відповідаючи громадянину, зазначив, що теоретично така можливість є.

Важлива умова для відстрочки

Разом з тим, додав юрист, для отримання відстрочки такими діячами потрібне дотримання однієї важливої умови.

"Така відстрочка реальна, якщо спортивний клуб визнаний критично важливим для галузі національної економіки в особливий період", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що право на відстрочку мають керівники шкільних гуртків та вихователі груп подовженого дня.

Додамо, ми повідомляли про те, як саме учителі мають оформлювати відстрочку від мобілізації.