Отсрочка для детских тренеров - имеют ли право на отсрочку тренеры

Тренеры детских команд. Фото: ОО "Українська федерація учнівського спорту"

Тренеры детских спортивных команд теоретически могут получить отсрочку от мобилизации. Но для этого организации, составной частью которой является детская команда, нужно получить соответствующий статус.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения на всей территории страны.

Часть граждан, в частности, люди, которые работают в образовательной сфере, имеют право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли право на отсрочку тренер детской спортивной команды.

Адвокат Юрий Айвазян, отвечая гражданину, отметил, что теоретически такая возможность есть.

Важное условие для отсрочки

Вместе с тем, добавил юрист, для получения отсрочки такими деятелями требуется соблюдение одного важного условия.

"Такая отсрочка реальна, если спортивный клуб признан критически важным для отрасли национальной экономики в особый период", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, что право на отсрочку имеют руководители школьных кружков и воспитатели групп продленного дня.

Добавим, мы сообщали о том, как именно учителя должны оформлять отсрочку от мобилизации.