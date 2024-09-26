Відстрочка від мобілізації онлайн- коли ТЦК не прийме заяву

Оформлення відстрочки. Фото: Вінницький ТЦК

Заяву на оформлення відстрочки від мобілізації військовозобов’язаний громадянин має вручати особисто. Якщо заяву вручать родичі громадянина, ТЦК не прийме її і відмовить у наданні відстрочки.

Про це повідомив начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

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Особисте вручення заяви про відстрочку

За словами Романа Істоміна, для оформлення відстрочки від мобілізації військовозобов’язаний громадян має підготувати відповідні документи та написати заяву на ім’я голови комісії районного ТЦК та СП.

Заява має бути надана особисто військовозобов’язаним громадянином, який прагне оформити відстрочку.

Родичі не можуть подати заяву

"Хочу звернути увагу на формулюванні "особисто". Тобто сам, персонально, безпосередньо, не через когось…", — підкреслив представник Полтавського обласного ТЦК.

Він пояснив, що заява, яку нададуть рідні громадянина – не буде розглядатися, тож відстрочку від мобілізації неможливо буде оформити.

Нагадаємо, ми писали, чи можна оформити відстрочку від мобілізації через адвоката.

Також ми розповідали про те, які документи треба надати військовозобов'язаним для отримання відстрочки.