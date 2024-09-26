Отсрочка от мобилизации онлайн - когда ТЦК не примет заявление

Оформление отсрочки. Фото: Винницкий ТЦК

Заявление на оформление отсрочки от мобилизации военнообязанный гражданин должен вручать лично. Если заявление вручат родственники гражданина, ТЦК не примет его и откажет в предоставлении отсрочки.

Об этом сообщил начальник группы коммуникации Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

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По словам Романа Истомина, для оформления отсрочки от мобилизации военнообязанные граждане должны подготовить соответствующие документы и написать заявление на имя председателя комиссии районного ТЦК и СП.

Заявление должно быть предоставлено лично военнообязанным гражданином, стремящимся оформить отсрочку.

Родственники не могут подать заявление

"Хочу обратить внимание на формулировку "лично". То есть сам, персонально, напрямую, не через кого-то…" — подчеркнул представитель Полтавского областного ТЦК.

Он пояснил, что заявление, которое предоставят родные гражданина, не будет рассматриваться, так что отсрочку от мобилизации невозможно будет оформить.

Напомним, мы писали, можно ли оформить отсрочку от мобилизации через адвоката.

Также мы рассказывали о том, какие документы нужно предоставить военнообязанным для получения отсрочки.