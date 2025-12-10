Відео
Діабет І типу у дружини — чи надасть ТЦК відстрочку

Діабет І типу у дружини — чи надасть ТЦК відстрочку

Дата публікації: 10 грудня 2025 21:40
Відстрочка для догляду за дружиною діабет І типу - коли він не є підставою
Військовозобов’язаний громадянин подає заяву у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Серйозне захворювання у дружини може стати підставою для відстрочки від мобілізації її чоловіка. Але далеко не усі хвороби, через які встановлено 3 групу інвалідності, зараховуються до таких підстав.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Відстрочка через діабет дружини

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після того, як розпочалася повномасштабна російсько-українська війна.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації, зокрема, для догляду за близькими родичами, які мають офіційно зафіксовану інвалідність.

До юристів звернулася громадянка, яка має діабет І типу та інвалідність 3 групи. Вона поцікавилася, чи надасть їй чоловіку ТЦК у такій ситуації відстрочку.

"На жаль, за наведених Вами обставин чоловік не має права на звільнення із ЗСУ чи відстрочку від мобілізації", — пояснив жінці адвокат Юрій Айвазян.

Коли 3 група інвалідності у дружини є підставою для відстрочки

Юрист також розповів, коли інвалідність третьої групи у дружини все ж є підставою для відстрочки.

Це можливо тоді, коли така інвалідність встановлена внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги) чи одного з парних органів.

Або ж, додав Айвазян, це можливо за наявності у дружини онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів.

Діабет І типу та третя група інвалідності не є достатньою підставою для відповідного рішення ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли наявність сестри не впливає на процес оформлення відстрочки для догляду за батьками.

Додамо, ми повідомляли про те, хто зі студентів втратить відстрочку після змін у законі.

відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані особа з інвалідністю дружина
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
