Відстрочка для догляду за дружиною діабет І типу - коли він не є підставою

Військовозобов’язаний громадянин подає заяву у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Серйозне захворювання у дружини може стати підставою для відстрочки від мобілізації її чоловіка. Але далеко не усі хвороби, через які встановлено 3 групу інвалідності, зараховуються до таких підстав.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Відстрочка через діабет дружини

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після того, як розпочалася повномасштабна російсько-українська війна.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації, зокрема, для догляду за близькими родичами, які мають офіційно зафіксовану інвалідність.

До юристів звернулася громадянка, яка має діабет І типу та інвалідність 3 групи. Вона поцікавилася, чи надасть їй чоловіку ТЦК у такій ситуації відстрочку.

"На жаль, за наведених Вами обставин чоловік не має права на звільнення із ЗСУ чи відстрочку від мобілізації", — пояснив жінці адвокат Юрій Айвазян.

Коли 3 група інвалідності у дружини є підставою для відстрочки

Юрист також розповів, коли інвалідність третьої групи у дружини все ж є підставою для відстрочки.

Це можливо тоді, коли така інвалідність встановлена внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги) чи одного з парних органів.

Або ж, додав Айвазян, це можливо за наявності у дружини онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів.

Діабет І типу та третя група інвалідності не є достатньою підставою для відповідного рішення ТЦК.

