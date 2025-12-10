Отсрочка для ухода за женой диабет І типа - когда он не является основанием

Военнообязанный гражданин подает заявление в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Серьезное заболевание у жены может стать основанием для отсрочки от мобилизации ее мужа. Но далеко не все болезни, из-за которых установлена 3 группа инвалидности, причисляются к таким основаниям.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Отсрочка из-за диабета жены

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после того, как началась полномасштабная российско-украинская война.

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации, в частности, для ухода за близкими родственниками, которые имеют официально зафиксированную инвалидность.

К юристам обратилась гражданка, которая имеет диабет I типа и инвалидность 3 группы. Она поинтересовалась, предоставит ли ей мужу ТЦК в такой ситуации отсрочку.

"К сожалению, при приведенных Вами обстоятельствах муж не имеет права на увольнение из ВСУ или отсрочку от мобилизации", — пояснил женщине адвокат Юрий Айвазян.

Когда 3 группа инвалидности у жены является основанием для отсрочки

Юрист также рассказал, когда инвалидность третьей группы у жены все же является основанием для отсрочки.

Это возможно тогда, когда такая инвалидность установлена вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги) или одного из парных органов.

Или же, добавил Айвазян, это возможно при наличии у жены онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов.

Диабет І типа и третья группа инвалидности не являются достаточным основанием для соответствующего решения ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, когда наличие сестры не влияет на процесс оформления отсрочки для ухода за родителями.

Добавим, мы сообщали о том, кто из студентов потеряет отсрочку после изменений в законе.