Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК День вчинення і виявлення порушення — в чому різниця для ТЦК

День вчинення і виявлення порушення — в чому різниця для ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 00:30
Порушення військового обліку - день вчинення і день виявлення правопорушення
Військовозобов’язаний громадянин в ТЦК. Фото: Житомирський обласний ТЦК

Можливість покарання за порушення правил військового обліку залежить від дня вчинення правопорушення та дня його виявлення. Юристи пояснили принципову різницю між цими поняттями і як вони впливають на дії територіального центру комплектування.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Карпенко.

Реклама
Читайте також:

Порушення правил військового обліку і наслідки

Порушення правил військового обліку визнається адміністративним правопорушенням (чи кримінальним, у випадку ігнорування мобілізаційного розпорядження) і тягне за собою відповідні дії територіального центру комплектування.

Підсумком таких дій може стати штраф для порушника військового обліку.

Адвокат Андрій Карпенко, коментуючи питання законності штрафів від ТЦК, наголосив: "Важливо розрізняти поняття "день вчинення правопорушення" і "день виявлення правопорушення".

День вчинення і виявлення порушення обліку

Юрист пояснив, у чому різниця між цими двома поняттями.

"День вчинення правопорушення — це день, коли відповідне правопорушення було вчинено особою. Відповідно від цього дня необхідно відраховувати один рік, протягом якого ТЦК має право накласти штраф, але тільки у тому разі, якщо не пройшло три місяці з дня виявлення правопорушення", — підкреслив Карпенко.

Натомість день виявлення правопорушення — це день, коли посадова особа чи орган, що розглядає справу про адміністративне правопорушення, дізналися чи за всіма об’єктивними ознаками повинні були дізнатися про те, що особа вчинила адміністративне правопорушення.

"У разі виявлення правопорушення, у ТЦК за законом є лише три місяці, щоб накласти штраф ( з урахуванням при цьому граничного строку один рік з дня вчинення)", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що вважається порушенням військового обліку в Україні.

Додамо, ми повідомляли про те, коли та хто може затримати порушника правил військового обліку.

штраф військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані правопорушення
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації