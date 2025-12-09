Порушення військового обліку - день вчинення і день виявлення правопорушення

Військовозобов’язаний громадянин в ТЦК. Фото: Житомирський обласний ТЦК

Можливість покарання за порушення правил військового обліку залежить від дня вчинення правопорушення та дня його виявлення. Юристи пояснили принципову різницю між цими поняттями і як вони впливають на дії територіального центру комплектування.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Карпенко.

Порушення правил військового обліку і наслідки

Порушення правил військового обліку визнається адміністративним правопорушенням (чи кримінальним, у випадку ігнорування мобілізаційного розпорядження) і тягне за собою відповідні дії територіального центру комплектування.

Підсумком таких дій може стати штраф для порушника військового обліку.

Адвокат Андрій Карпенко, коментуючи питання законності штрафів від ТЦК, наголосив: "Важливо розрізняти поняття "день вчинення правопорушення" і "день виявлення правопорушення".

День вчинення і виявлення порушення обліку

Юрист пояснив, у чому різниця між цими двома поняттями.

"День вчинення правопорушення — це день, коли відповідне правопорушення було вчинено особою. Відповідно від цього дня необхідно відраховувати один рік, протягом якого ТЦК має право накласти штраф, але тільки у тому разі, якщо не пройшло три місяці з дня виявлення правопорушення", — підкреслив Карпенко.

Натомість день виявлення правопорушення — це день, коли посадова особа чи орган, що розглядає справу про адміністративне правопорушення, дізналися чи за всіма об’єктивними ознаками повинні були дізнатися про те, що особа вчинила адміністративне правопорушення.

"У разі виявлення правопорушення, у ТЦК за законом є лише три місяці, щоб накласти штраф ( з урахуванням при цьому граничного строку один рік з дня вчинення)", — наголосив адвокат.

