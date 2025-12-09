Нарушение воинского учета - день совершения и день выявления правонарушения

Военнообязанный гражданин в ТЦК. Фото: Житомирский областной ТЦК

Возможность наказания за нарушение правил воинского учета зависит от дня совершения правонарушения и дня его выявления. Юристы объяснили принципиальную разницу между этими понятиями и как они влияют на действия территориального центра комплектования.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Андрей Карпенко.

Нарушение правил воинского учета и последствия

Нарушение правил воинского учета признается административным правонарушением (или уголовным, в случае игнорирования мобилизационного распоряжения) и влечет за собой соответствующие действия территориального центра комплектования.

Итогом таких действий может стать штраф для нарушителя воинского учета.

Адвокат Андрей Карпенко, комментируя вопрос законности штрафов от ТЦК, отметил: "Важно различать понятия "день совершения правонарушения" и "день выявления правонарушения".

День совершения и выявления нарушения учета

Юрист объяснил, в чем разница между этими двумя понятиями.

"День совершения правонарушения — это день, когда соответствующее правонарушение было совершено лицом. Соответственно от этого дня необходимо отсчитывать один год, в течение которого ТЦК имеет право наложить штраф, но только в том случае, если не прошло три месяца со дня выявления правонарушения", — подчеркнул Карпенко.

В свою очередь, день выявления правонарушения — это день, когда должностное лицо или орган, рассматривающий дело об административном правонарушении, узнали или по всем объективным признакам должны были узнать о том, что лицо совершило административное правонарушение.

"В случае выявления правонарушения, у ТЦК по закону есть только три месяца, чтобы наложить штраф (с учетом при этом предельного срока один год со дня совершения)", — подчеркнул адвокат.

