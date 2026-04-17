Дані про осіб з інвалідністю ТЦК має отримати до початку ВЛК

Громадяни в черзі на ВЛК.

Громадяни мають надати лікарям військово-лікарської комісії максимально можливу інформацію про стан свого здоров’я. Це можуть бути як паперові медичні книжки, так і онлайн-документацію з системи ЕСОЗ. А от дані про осіб з інвалідністю ТЦК має отримати самостійно, від органів соціального забезпечення.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

ВЛК під час воєнного стану

Військово-лікарська комісія є одним із найважливіших елементів військового обліку. Крім того, саме військово-лікарська комісія потрібна для проведення ефективної та результативної мобілізації під час воєнного стану.

Військово-лікарська комісія визначає придатність того чи іншого громадянина до військової служби. Громадян, у яких документально підтверджена інвалідність, до лав ЗСУ традиційно не мобілізують.

Юристи пояснили, як відбувається процес військово-лікарської комісії окремих категорій громадян. Зокрема, чи потрібно громадянину з інвалідністю доводити факт своїх проблем зі здоров’ям.

Органи соцзабезу інформують ТЦК

Юристи наголосили, що інформацію про особу з інвалідністю територіальний центр комплектування має отримати незалежно від самого громадянина. Адвокат Андрій Карпенко пояснив: "Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" до початку проведення медичного огляду ТЦК та СП отримує дані від органів соціального забезпечення щодо осіб з інвалідністю".

Разом з тим, додав Карпенко, громадянин і сам має подбати про максимально об’єктивний медичний огляд. Адвокат підкреслив: "Військовозобов’язаний під час проведення медогляду зобов’язаний надати членам ВЛК ТЦК та СП медичну карту амбулаторного хворого за формою №025/о, затвердженою наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року №110, виписки з медичної документації щодо перенесених захворювань, отриманих травм, поранень тощо, якщо така інформація відсутня в електронній базі".

Андрій Карпенко додав, що працівники військово-лікарської комісії повинні враховувати й дані електронної бази системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Юрист наголосив: "І медичну книжку, і онлайн-документацію лікарі зобов’язані оглядати".

Особи з інвалідністю I, II та III груп можуть служити лише за власним бажанням, тобто мобілізація для них не проводиться. Вони мають право підписати контракт за власною ініціативою.

Раніше можливість оформити відстрочку онлайн була лише у чоловіків з інвалідністю, які мали актуальне пенсійне посвідчення, оскільки їх дані містилися в електронній системі Пенсійного фонду України. Тепер це можуть зробити й особи, чиї дані внесені до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.