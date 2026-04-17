Главная ТЦК Данные о лицах с инвалидностью ТЦК должен получить до начала ВВК

Дата публикации 17 апреля 2026 06:30
Граждане в очереди на ВВК. Фото: sk1.tv

Граждане должны предоставить врачам военно-врачебной комиссии максимально возможную информацию о состоянии своего здоровья. Это могут быть как бумажные медицинские книжки, так и онлайн-документацию из системы ЕСОЗ. А вот данные о лицах с инвалидностью ТЦК должна получить самостоятельно, от органов социального обеспечения.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ВВК во время военного положения

Военно-врачебная комиссия является одним из важнейших элементов воинского учета. Кроме того, именно военно-врачебная комиссия нужна для проведения эффективной и результативной мобилизации во время военного положения.

Военно-врачебная комиссия определяет пригодность того или иного гражданина к военной службе. Граждан, у которых документально подтверждена инвалидность, в ряды ВСУ традиционно не мобилизуют.

Юристы объяснили, как происходит процесс военно-врачебной комиссии отдельных категорий граждан. В частности, нужно ли гражданину с инвалидностью доказывать факт своих проблем со здоровьем.

Органы собеса информируют ТЦК

Юристы отметили, что информацию о лице с инвалидностью территориальный центр комплектования должен получить независимо от самого гражданина. Адвокат Андрей Карпенко пояснил: "В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" до начала проведения медицинского осмотра ТЦК и СП получает данные от органов социального обеспечения в отношении лиц с инвалидностью".

Вместе с тем, добавил Карпенко, гражданин и сам должен позаботиться о максимально объективном медицинском осмотре. Адвокат подчеркнул: "Военнообязанный при проведении медосмотра обязан предоставить членам ВВК ТЦК и СП медицинскую карту амбулаторного больного по форме №025/о, утвержденной приказом Минздрава Украины от 14 февраля 2012 года №110, выписки из медицинской документации о перенесенных заболеваниях, полученных травмах, ранениях и т.д., если такая информация отсутствует в электронной базе".

Андрей Карпенко добавил, что работники военно-врачебной комиссии должны учитывать и данные электронной базы системы здравоохранения (ЕСОЗ). Юрист подчеркнул: "И медицинскую книжку, и онлайн-документацию врачи обязаны осматривать".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, на каких условиях лица с инвалидностью могут попасть в ВСУ.

Лица с инвалидностью I, II и III групп могут служить только по собственному желанию, то есть мобилизация для них не проводится. Они имеют право подписать контракт по собственной инициативе.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как мужчины с инвалидностью могут оформить отсрочку в "Резерв+".

Ранее возможность оформить отсрочку онлайн была только у мужчин с инвалидностью, которые имели актуальное пенсионное удостоверение, поскольку их данные содержались в электронной системе Пенсионного фонда Украины. Теперь это могут сделать и лица, чьи данные внесены в Единую информационную систему социальной сферы.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
