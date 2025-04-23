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Чому треба йти до ТЦК, щоб отримати бронювання

23 квітня 2025 23:09
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронювання від мобілізації — коли треба йти до ТЦК
Громадянин під час візиту в ТЦК. Фото: "Суспільне"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Деякі військовозобов’язані громадяни перед тим, як будуть заброньовані, мають відвідати територіальний центр комплектування. Юристи пояснили, у яких двох випадках цей візит є необхідним, і без нього бронювання не може бути оформлене.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Бронювання — не в ТЦК, але не без участі ТЦК

Працівники критично важливих для функціонування української економіки підприємств мають право на бронювання від мобілізації.

Бронювання оформлюється не в територіальних центрах комплектування, але у деяких випадках військовозобов’язаному громадянину треба все-таки відвідати ТЦК перед тим, як підприємство подасть його дані на бронювання.

Юрист Владислав Дерій пояснив, у яких ситуаціях візит до ТЦК є неминучим.

Коли потрібно відвідати ТЦК перед бронюванням

Дерій нагадав, що для бронювання громадянин має відповідати кільком критеріями. Зокрема, у нього мають бути оновлені військово-облікові дані. Тож, якщо дані не оновлені, або у "Резерв+" вказано про порушення військового обліку, громадянину треба відвідати ТЦК.

"На даний час багато випадків, коли після встановлення "Резерв+" у чоловіків автоматично висвічується статус про порушення правил військового обліку хоча повісток вони не отримували. В такому випадку Вас не зможуть забронювати. Крім того, поки Ви не зареєструєтесь в "Резерв+" або не оновите дані в ТЦК — Вас також не забронюють", — підкреслив юрист.

Крім того, не забронюють громадянина, який перебуває у розшуку. Це питання можна вирішити тільки під час особистого візиту громадянина до ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна оформити бронювання від мобілізації без уточнення військово-облікових даних.

Додамо, ми повідомляли про те, кого не можуть забронювати від мобілізації навесні 2025 року.

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