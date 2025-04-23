Бронирование от мобилизации - когда надо идти в ТЦК

Гражданин во время визита в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Некоторые военнообязанные граждане перед тем, как будут забронированы, должны посетить территориальный центр комплектования. Юристы объяснили, в каких двух случаях этот визит необходим, и без него бронирование не может быть оформлено.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Бронирование — не в ТЦК, но не без участия ТЦК

Работники критически важных для функционирования украинской экономики предприятий имеют право на бронирование от мобилизации.

Бронирование оформляется не в территориальных центрах комплектования, но в некоторых случаях военнообязанному гражданину надо все-таки посетить ТЦК перед тем, как предприятие подаст его данные на бронирование.

Юрист Владислав Дерий объяснил, в каких ситуациях визит в ТЦК неизбежен.

Когда нужно посетить ТЦК перед бронированием

Дерий напомнил, что для бронирования гражданин должен соответствовать нескольким критериям. В частности, у него должны быть обновлены военно-учетные данные. Поэтому, если данные не обновлены, или в "Резерв+" указано о нарушении воинского учета, гражданину надо посетить ТЦК.

"В настоящее время много случаев, когда после установки "Резерв+" у мужчин автоматически высвечивается статус о нарушении правил воинского учета хотя повесток они не получали. В таком случае Вас не смогут забронировать. Кроме того, пока Вы не зарегистрируетесь в "Резерв+" или не обновите данные в ТЦК — Вас также не забронируют", — подчеркнул юрист.

Кроме того, не забронируют гражданина, который находится в розыске. Этот вопрос можно решить только во время личного визита гражданина в ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли оформить бронирование от мобилизации без уточнения военно-учетных данных.

Добавим, мы сообщали о том, кого не могут забронировать от мобилизации весной 2025 года.