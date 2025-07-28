Чоловік мав бронювання, але його мобілізували — що вирішив суд

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: УНІАН

Чоловік мав бронювання, оскільки працював на критично важливому підприємстві, але його мобілізували. Він подав до суду і виграв справу.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що громадянин звернувся до суду з позовом до військової частини. Він просив скасувати наказ про його мобілізацію до військової частини. Крім того, він просив зобов’язати військову частину виключити його зі списків особового складу військової частини.

Чоловік заявив, що на момент мобілізації у нього була відстрочка від призову, оскільки він працював на підприємстві, яке визнане критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Воно забронювало своїх працівників від призову в установленому порядку, в тому числі і позивача.

Вироку суду

Миколаївський окружний адміністративний суд зобов’язав військову частину звільнити з військової служби чоловіка. Коли ТЦК подали апеляцію, П’ятий апеляційний адміністративний суд відмовив в її задоволенні та залишив без змін рішення адміністративного суду.

Нагадаємо, житель Одещини двічі відмовився від повістки та не з’явився на медкомісію. Суд визнав його винним і призначив покарання.

Також ми писали, що на Волині лікарка підробляла висновки ВЛК. Через неправдиві дані непридатними до служби визнали трьох її пацієнтів.