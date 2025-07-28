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Главная ТЦК Мужчину, который имел бронирование, мобилизовали — решение суда

Мужчину, который имел бронирование, мобилизовали — решение суда

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 10:02
Мужчина имел бронирование, но его мобилизовали — что решил суд
Судейский молоток. Иллюстративное фото: УНИАН

Мужчина имел бронирование, поскольку работал на критически важном предприятии, но его мобилизовали. Он подал в суд и выиграл дело.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

В материалах дела говорится, что гражданин обратился в суд с иском к воинской части. Он просил отменить приказ о его мобилизации в воинскую часть. Кроме того, он просил обязать воинскую часть исключить его из списков личного состава воинской части.

Мужчина заявил, что на момент мобилизации у него была отсрочка от призыва, поскольку он работал на предприятии, которое признано критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Оно забронировало своих работников от призыва в установленном порядке, в том числе и истца.

Приговора суда

Николаевский окружной административный суд обязал воинскую часть уволить с военной службы мужчину. Когда ТЦК подали апелляцию, Пятый апелляционный административный суд отказал в ее удовлетворении и оставил без изменений решение административного суда.

Напомним, житель Одесской области дважды отказался от повестки и не явился на медкомиссию. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Также мы писали, что на Волыни врач подделывала выводы ВВК. Из-за ложных данных непригодными к службе признали трех ее пациентов.

суд армия мобилизация бронирование судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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