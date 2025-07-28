Мужчина имел бронирование, но его мобилизовали — что решил суд

Судейский молоток. Иллюстративное фото: УНИАН

Мужчина имел бронирование, поскольку работал на критически важном предприятии, но его мобилизовали. Он подал в суд и выиграл дело.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

В материалах дела говорится, что гражданин обратился в суд с иском к воинской части. Он просил отменить приказ о его мобилизации в воинскую часть. Кроме того, он просил обязать воинскую часть исключить его из списков личного состава воинской части.

Мужчина заявил, что на момент мобилизации у него была отсрочка от призыва, поскольку он работал на предприятии, которое признано критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Оно забронировало своих работников от призыва в установленном порядке, в том числе и истца.

Приговора суда

Николаевский окружной административный суд обязал воинскую часть уволить с военной службы мужчину. Когда ТЦК подали апелляцию, Пятый апелляционный административный суд отказал в ее удовлетворении и оставил без изменений решение административного суда.

Напомним, житель Одесской области дважды отказался от повестки и не явился на медкомиссию. Суд признал его виновным и назначил наказание.

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