Чоловік збрехав про вибухівку в будівлі ТЦК — вирок суду

У Хмельницькому 52-річний місцевий житель збрехав правоохоронцям про загрозу вибуху в будівлі районного військкомату. Пседовмінера засудили до ув'язнення.

Про це 25 грудня повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, у лютому поточного року п'яний фігурант зателефонував на лінію 102 і повідомив, що приміщення Хмельницького РТЦК та СП замінували. Правоохоронці перевірили будівлю та прилеглу до неї територію — жодних вибухових пристроїв не виявили. Псевдомінера затримали. Під час досудового розслідування він перебував під вартою.

Рішення суду

Порушник раніше вже мав судимості. Наразі ж йому призначили покарання у вигляді п'яти років і двох місяців позбавлення волі. Доки вирок не набуде законної сили, засуджений перебуватиме під арештом.

Нагадаємо, житель Сумщини інформував населення про місцеперебування військовослужбовців ТЦК та СП. Його засудили до іспитового терміну.

Також ми повідомляли, що прикордонник зі Львівщини має сплатити штраф, бо проґавив військовозобов'язаного. Поки охоронець держрубежів перебував у вбиральні, чоловік утік до Польщі.