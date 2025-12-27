Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Чоловік збрехав про замінування будівлі ТЦК — як його покарав суд

Чоловік збрехав про замінування будівлі ТЦК — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 03:32
Чоловік збрехав про вибухівку в будівлі ТЦК — вирок суду
Чоловіки у військкоматі. Фото ілюстративне: Одеський ОТЦК та СП

У Хмельницькому 52-річний місцевий житель збрехав правоохоронцям про загрозу вибуху в будівлі районного військкомату. Пседовмінера засудили до ув'язнення. 

Про це 25 грудня повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, у лютому поточного року п'яний фігурант зателефонував на лінію 102 і повідомив, що приміщення Хмельницького РТЦК та СП замінували. Правоохоронці перевірили будівлю та прилеглу до неї територію — жодних вибухових пристроїв не виявили. Псевдомінера затримали. Під час досудового розслідування він перебував під вартою.

Рішення суду

Порушник раніше вже мав судимості. Наразі ж йому призначили покарання у вигляді п'яти років і двох місяців позбавлення волі. Доки вирок не набуде законної сили, засуджений перебуватиме під арештом.

Нагадаємо, житель Сумщини інформував населення про місцеперебування військовослужбовців ТЦК та СП. Його засудили до іспитового терміну. 

Також ми повідомляли, що прикордонник зі Львівщини має сплатити штраф, бо проґавив військовозобов'язаного. Поки охоронець держрубежів перебував у вбиральні, чоловік утік до Польщі.

суд мінування мобілізація ТЦК та СП військовослужбовці судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації