Мужчина солгал о взрывчатке в здании ТЦК — приговор суда

Мужчины в военкомате. Фото иллюстративное: Одесский ОТЦК и СП

В Хмельницком 52-летний местный житель солгал правоохранителям об угрозе взрыва в здании районного военкомата. Пседовминера приговорили к заключению.

Об этом 25 декабря сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, в феврале текущего года пьяный фигурант позвонил на линию 102 и сообщил, что помещение Хмельницкого РТЦК и СП заминировали. Правоохранители проверили здание и прилегающую к нему территорию — никаких взрывных устройств не обнаружили. Псевдоминера задержали. Во время досудебного расследования он находился под стражей.

Решение суда

Нарушитель ранее уже имел судимости. Сейчас же ему назначили наказание в виде пяти лет и двух месяцев лишения свободы. Пока приговор не вступит в законную силу, осужденный будет находиться под арестом.

Напомним, житель Сумщины информировал население о местонахождении военнослужащих ТЦК и СП. Его приговорили к испытательному сроку.

Также мы сообщали, что пограничник из Львовской области должен заплатить штраф, потому что упустил военнообязанного. Пока охранник госграницы находился в уборной, мужчина сбежал в Польшу.